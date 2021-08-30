سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30-8-2021 في البنوك المصرية

حافظت مستويات سعر الريال السعودي على استقرارها ببداية تعاملات اليوم الإثنين 30 -8-2021،على شاشات التداول اللحظي داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر شراء الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال في بداية التعاملات الأسبوعية، وختام التداولات بحسب آخر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الخميس الماضي داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما على صعيد وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ومن ناحية آخري جاء سعر صرف الريال داخل بنك عودة وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، ببنك HSBC العملة السعودية أمام الجنيه.