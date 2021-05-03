سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-5-2021 في البنوك المصرية

أتخد سعر الريال السعوي مسار الاستقرار منذ يوم الأربعاء الماضي وحتي الآن مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات اليوم الإثنين 3- 5- 2021، داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ، كما أن حجم الاستثمارات السعودية فى القاهرة بلغت 4309 مشروعا بتكلفة 54 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالي قبل الماضي 2018-2019 .، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كفشت التحديثات الأخيرة التي تقدمها بوابة المال الألكترونية بشكل يومي على اسعار العملات .. وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أعلنت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية وصول سعر الريال السعودي مقابل سلة العملة المصرية ، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

ووفقاً للموقع الإلكتروني لشبكة فروع بنك كريدي اجريكول ااستقرت سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، ببداية تداولات ، عند مستوى 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودي-فئة 500 ريال

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وعلى صعيد مؤشرات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، لدى بنك التنمية الصناعية، بلغ مستوياتة عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

للاسبوع الثاني على التوالي .. استقرت مستويات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،داخل بنك قناة السويس، عند 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية.

أعلى سعر للريال السعودي

تقدم بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء، عند 4.17 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعرضت شركات الأهلي ومصر للصرافة سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، ، عند مستوى 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.