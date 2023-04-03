حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على استقرار سعري صرفه، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

طرح سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.