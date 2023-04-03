سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في اليوم الثاني عشر من رمضان، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

عرض سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي القطري

قدر سعر

سعر الريال السعودي في بنك سايب

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.