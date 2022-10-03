سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-10-2022، في بداية التعاملات البنكية الصباحية وفقًا للبنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ووصل إلى مستوى: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي لأسعار صرف العملة السعودية بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لأفرع البنوك المختلفة في مختلف المدن.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 5.04 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى: 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.17 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى: 5.16 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

أما في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري: 5.16 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.