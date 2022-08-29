سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-8-2022: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، في بداية التعاملات البنكية اليومية وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، محققًا بذلك استقرار نسبي، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة والإسلامية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر BANQUE MISR

وفي بنك مصر؛ وصل سعر الريال السعودي مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ سعر الريال السعودي مستوى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي؛ جاء سعر الريال السعودي اليوم عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي-مصر ABKEGYPT

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي aiBank

وحقق سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية IDB

وجاء سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد The United Bank

ووصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد عند مستوى: 4.94 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

وشهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي استقرارًا عند مستوى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما في البنك المصري الخليجي، سجّل سعر صرف العملة السعودية: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي AAIB

وفي البنك العربي الإفريقي، بلغ سعر الريال السعودي: 4.96 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان HDB EGY

في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الريال السعودي: 5.04 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الكويتي الوطني NBK

وفي البنك الكويتي الوطني؛ وصل سعر الريال السعودي اليوم: 4.96 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.