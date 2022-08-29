سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-8-2022 في نهاية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022، في نهاية التعاملات اليومية، على استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، وفق آخر تحديث على موقع البنك، 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة السعودية، عبر المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، وعلى نحو ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري NBE

أما في البنك الأهلي المصري NBE فوصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر BANQUE MISR

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، 5.08 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية ALEXBANK

سجل سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 5.08 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي الكويتي aBK

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان HDB

حقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 5.04 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس SCB

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي EGBANK

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية IDB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 5.05 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.