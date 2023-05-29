سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية
عرض موقع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي اليوم بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
ونشر موقع البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بقيمة ، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة السعودية في بنك سايب
وحافظ سعر الريال السعودي في بنك سايب على مستوياته عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وطرح موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وتوقف سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي بقيمة ، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة قيمة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
وحدد موقع بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وشهد سعر