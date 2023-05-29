سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الإثنين 29-5-2023 مستقراً في نهاية عمليات التداول المصرفي، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، بينما تحرك البيع مرتفعاً قرشاً 8.25 جنيه وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية كما عرضت بمواقع البنوك الألكترونية وماكينات الصراف الآلى.

عرض موقع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي اليوم بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ونشر موقع البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بقيمة ، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك سايب على مستوياته عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وتوقف سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي بقيمة ، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة قيمة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وحدد موقع بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر

اليوم في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.