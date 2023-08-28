سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل العملة المصرية في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بسوق المال في مصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وترصد جريدة المال من خلال جولة بعدد من فروع البنوك أسعار العملة السعودية، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر بلغ: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: جاء حول معدلاته بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك حقق ثباتًا بقيمة: 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر في بنك أبو ظبي التجاري شهدت مستويات مستقره عند: 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع في ختام التداول بالمصارف.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي وصل إلى: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، امام العملة المصرية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنهاية التعاملات البنكية استقر عند: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، بانتهاء العمل بالبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.