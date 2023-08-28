سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

مازال سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-8-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي على مستواه الأخير عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

ومازال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي على مستواه الأخير عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.