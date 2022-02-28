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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-2-2022 في مصر

المصرف المتحد يعرض أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 10:14 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 10:14 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف العملة السعودية على مستوياته مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، فقد جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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