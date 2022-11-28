سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية، استقرار في سعرى الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى ، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفقا لأخر تقرير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.32 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى، 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى، 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.37 جنيه للشراء، و6.55 للبيع.