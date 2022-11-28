استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، ليواصل بذلك حالة الثبات التي شهدتها العملة السعودية طوال الأسابيع الماضية وذلك بحسب متوسط سعر صرف العملات في البنك المركزي المصري الذي وصل إلى 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، بحسب تحديث البنك مساء اليوم، ولم يشهد الريال في البنوك سوى ارتفاع طفيف لم يزد عن قرش واحد، وترصد جريدة المال في تقرير أسعار العملات أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.47 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.