سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
بلغ سعر
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
وفي بنك المشرق، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر
سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري
وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر علمة السعودية في المصرف المتحد
وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.