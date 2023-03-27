سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الإثنين 27-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

اليوم في بنك قناة السويس، 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

في البنك المصري الخليجي وصل إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر علمة السعودية في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.