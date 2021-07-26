سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-7-2021 في البنوك المصرية

لليوم الثاني علي التوالي يستقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، على طريق استقراره محافظا على سعر الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليستقر متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

على مستوايات أمس يستقر الريال السعودي أمام تظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الريال مستقرا في بداية التداولات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة



جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس ، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

واظهر تقرير المال وصول سعر صرف الريال داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي، وعند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

في بداية التداولات الصباحية، جاءت أسعار صرف الريال داخل HSBC أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يواصل بنك المصرف المتحد في عرض أقل سعر للريال السعودي امام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.