سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، فى أولى أيام عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو 1952، بختام التعاملات البنكية، ووفقا لتقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

و سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

قدر سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.