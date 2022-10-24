سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24-10-2022 في نهاية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24-10-2022 على استقراره في نهاية التعاملات اليومية البنكية، وأظهر موقع البنك المركزي المصري في تحديثه مساء اليوم، ثبات متوسط أسعار صرف العملة السعودية أمام العملة المصرية عند 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، وتستعرض «جريدة المال» في تقريرها التالي، أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

قدّر بنك كريدي أجريكول، سعر الريال السعودي بـ 5.19 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، إلى 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الريال السعودي بـ 5.06 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 5.18 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

قدّر بنك مصر سعر الريال السعودي بـ 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.