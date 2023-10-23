سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم

طرح سعر الريال السعودي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

و سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري وصل إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.