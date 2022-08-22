سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-8-2022 استقرارًا نسبيًّا بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في بداية التعاملات الصباحية عن متوسط العملات العربية والأجنبية حيث بلغ مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية داخل البنوك الخاصّة والأجنبية والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر العملة السعودية مستوى: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر عملة السعودية بفروع البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي القطري عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي، 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

بينما وصل سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي- مصر

وسجل سعر صرف الريال السعودي بالبنك الأهلي الكويتي مصر: 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.