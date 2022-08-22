سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 4.95 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وحقق سعر الريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 5.00 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.