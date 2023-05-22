سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة بفروع البنوك استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم اليوم الإثنين 22-5-2023 أمام نظيره بالسوق المحلية على مستويى الشراء والبيع ، ليسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر

سعر عملة السعودية في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

كما عرضت فروع بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع في ختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وأبقى بنك الشركة العربية المصرفية SAIB على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرضت شاشات التداولات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة عند مستوى 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري بختام التعاملات عند مستويات 8.20 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وأظهر الموقع الإلكتروني لموقع ميد بنك وصول سعر الريال السعودي اليوم عند 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند مستويات 8.02 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس مستوى 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات على موقع البنك.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك QNB عند مستويات 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستواه ببنك كريدي أجريكول عند 8.16 جنيه للشراء ، و8.25 للبيع.