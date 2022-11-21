سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية، تباين في أسعار الشراء والبيع، ووصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، طبقا لأخر تقرير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى 6.35 جنيه للشراء، و6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري بــ 6.48 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الاهلى الكويتى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.52 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك ، أمام الجنيه المصرى 6.32 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.