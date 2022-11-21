شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى ، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى ، تباينا بين الاستقرار والارتفاع قرشا واحدا بالشراء والبيع، ووصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، وفقا لآخر تقرير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، بالبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية، وفقا لشاشات التداول اللحظية ومواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك ، مقابل الجنيه المصرى 6.32 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.52 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى 6.35 جنيه للشراء، و6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.