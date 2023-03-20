سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري
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سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف المتحد
عرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
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سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك المشرق
حقق سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.