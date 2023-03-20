سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الإثنين 20-3-2023 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع، طبعا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية، و المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك المشرق

حقق سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.