سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
طرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب
بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
عرض سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
حقق سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدى أجريكول
شهد سعر
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.