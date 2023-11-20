سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-11-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

مازال سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-11-2023 محافظًا على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بما يهم كل القارئ نرصد في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

واستقر سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي على استقراره عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستقرًا عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخلجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.