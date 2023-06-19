سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الإثنين 19-6-2023 استقرارا مقابل الجنيه المصري ليسجل متوسط صرف 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، في بداية تعاملات البنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، وذلك الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

طرح سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.