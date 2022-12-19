شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-12-2022 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، ارتفاع لسعري الشراء والبيع قرشا واحدا بأغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» لمتوسط أسعار الصرف وصل إلى 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة دولة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 6.41 جنيه للشراء، و6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بلغ 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وسعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري سجل 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

طرح سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بــ 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بلغ 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

أما سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري فسجل 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.