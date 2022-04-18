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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-4-2022 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يعرض أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 10:41 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 10:41 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

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استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت شاشات التداول استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

ووصل سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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