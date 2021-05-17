سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17-5-2021 بالبنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الإثنين، 17-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته داخل شبكة فروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

فيما يتداول سعر العملة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على الشاشات الصباحية بفروع بنك بلوم، عند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. 200 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك أبو ظبي الأول، 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وعند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، تعرض شاشات التداول الصباحية بفروع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

بينما سجل سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المصرية، بفروع البنك العقاري المصري العربي، 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

ويبدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته الصباحية داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، عند 4.04 و4.20 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر للريال السعودي

اتخذ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، أعلى مستوى سعري للشراء عند 4.17 جنيه، بفروع بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB، بمستهل تعاملات اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل الجنيه، في السوق المحلية، ليسجل 4.03 جنيه، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد شركات الصرافة المحلية، يعرض تقرير المال عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، صباح اليوم.