استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17-10-2022 في نهاية التعاملات اليومية البنكية، بعدد من البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وذلك حسب التحديث الأخير على موقع البنك، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقريره التفصيلي اليومي، أسعار صرف العملة السعودية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وفقًا لمواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، 5.09 جنيه للشراء، و5.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، 5.14 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 5.20 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.