سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 مايو 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبلغ سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد، 4.73 جنيه للشراء، و4.921 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغت مستويات سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.76 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.