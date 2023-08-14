سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، استقرار سعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير التالي بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

حقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

طرح سعر الريال السعودي في ، مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.