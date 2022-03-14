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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-3-2022 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يعرض أقل سعر للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 10:03 ص, الأثنين, 14 مارس 22 10:03 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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بينت شاشات التداول اللحظية داخل البنوك اليوم الإثنين 14 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فى بداية التعاملات، ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما استقر سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري حافظ على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار صرف الريال على شبكة التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما استقر سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، على مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء ، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستواه في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع طبقًا للتقرير اليومي للمال.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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