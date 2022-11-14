سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية ، استقرارًا في الأسعار بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، طبقًا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و6.50 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلى المصرى مقابل الجنيه المصري بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى إلى 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى مقابل الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى

شهد سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، أمام الجنيه المصرى 6.33 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصرى الخليجى

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه 6.47 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإستثمار العربى

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.