سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سجل سعر
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
عرض البنك الأهلي القطري، سعر
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الأهلي الكويتي – مصر
وقدّر البنك الأهلي الكويتي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري
وصل سعر
سعر عملة السعودية في بنك المشرق
وفي بنك المشرق، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
أما سعر الريال السعودي في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.