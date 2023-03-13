سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

اليوم الإثنين 13-3-2023، في مستهل عمليات التداول الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية استنادًا لشاشات التداول اللحظية.

عرض البنك الأهلي القطري، سعر

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

في بنك أبوظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وفي بنك المشرق، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

أما سعر الريال السعودي في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.