سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية تعاملات البنوك

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه، لـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
قُدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه، بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعرالريال السعودي في بنك مصر
شهد سعر
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
طُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
جاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، بقيمة 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي
حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
قُدر سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه، بقيمة 8.13 جنيه للشراء، 8.24، و للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر