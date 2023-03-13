سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية تعاملات البنوك

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الإثنين 13-3-2023 استقراراً مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المصرفية بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية العاملة بسوق الصرف بالبلاد، وبلغ متوسط العملة السعودية 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير سعري الشراء والبيع لعملة المملكة العربية السعودية.

جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه، لـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

قُدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه، بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعرالريال السعودي في بنك مصر

شهد سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

طُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، بقيمة 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

قُدر سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه، بقيمة 8.13 جنيه للشراء، 8.24، و للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 8.11 جنيه للشراء، 8.21 و للبيع.