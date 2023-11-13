سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة “المال” في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في بداية التعاملات اليومية في البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

واستقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك البركة على مستواه الأخير عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

ومازال سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الاهلي على مستواه الأخير عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.