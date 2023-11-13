سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 بختام عمليات التداول البنكية

أظهرت شاشات التداول بالبنوك سعر اليوم الإثنين 13-11-2023 مستقربالشراء والبيع مقابل العملة المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع وفقًا لأحدث بيان صادر من البنك المركزي المصري المنشور بموقعه الإلكتروني، وترصد بوابة جريدة «المال» أسعار صرف العملة السعودية طبقًا لمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي المنشرة بفروع المصارف.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان جاء بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري ثبت عند قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر استقر عند قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر سجل قيمة: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري حقق قيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك الإسكندرية عُرض بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الاهلي حافظ على استقراره بقيمة:: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني بلغ قيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سجل قيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي طُرح بقيمة: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة ثبت عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر اليوم في بنك البركة بقيمة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.