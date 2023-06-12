سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
شهد سعر الريال السعودي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري استقراراً عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
بينما سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة
بلغ سعر
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت، سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه بقيمة: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
طرحت شاشات التداول اللحظي سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
قدرت ماكينات الصراف الآلي سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية فى البنك الأهلى المصرى
جاء سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر