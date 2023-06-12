سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

اليوم الإثنين 12-6-2023 على استقراره مقابل الجنيه المصري فى الشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري استقراراً عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بينما سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في بنك البركة، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل الجنيه: 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت، سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه بقيمة: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

طرحت شاشات التداول اللحظي سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

قدرت ماكينات الصراف الآلي سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية فى البنك الأهلى المصرى

جاء سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي بختام التعاملات، مقابل الجنيه إلى: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.