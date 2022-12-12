سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-12-2022 بنهاية التعاملات البنكية في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-12-2022، بختام التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، 6.53 جنيه للشراء، و6.56 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي بـ 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 6.37 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، إلى 6.33 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي بـ 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الريال السعودي اليوم بـ 6.53 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.