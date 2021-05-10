سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-5-2021 بالبنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الإثنين، 10-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس، عن أسعار العملات.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

افتتح سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، الجنيه، تداولاته داخل شبكة فروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل بنك HSBC، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، الإثنين.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، بشبكة فروع بنك قناة السويس، سجل مستوى سعريا 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات. عملة المملكة السعودية – فئة 100 ريال

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما أظهرت شاشات التداول الصباحية داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

كما تعرض أحدث تقارير «المال» عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تداول عملة المملكة السعودية عند 4.06 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعند قيمة 4.07 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، تتداول شاشات بنك البركة؛ أحد ثلاثة بنوك مخصصة للتعاملات المصرفية الإسلامية بالكامل داخل السوق المحلية، سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وكذلك، شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر للريال السعودي

رصد أحدث تقارير «المال» عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، استحواذ بنك التنمية الصناعية على أعلى مستوى سعري للريال بالسوق المحلية، ليصل إلى 4.31 و4.46 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

أقل سعر للريال السعودي

فيما أبقى المصرف المتحد بمستهل تداولاته اليوم، على أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملاته، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.