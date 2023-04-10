سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة استقرار لسعري الشراء والبيع، وبحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «المال» أسعار صرف عملة المملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.