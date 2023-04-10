سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

بلغ سعر
سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة
سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في ميد بنك
سعر الريال السعودى في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك البركة
سعر الريال السعودى في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المشرق
سعرالريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك سايب
سعر الريال السعودى في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى
سعر
سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول
سعر الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في المصرف المتحد
سعر الريال السعودى في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك مصر
سجل