سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة

اليوم الإثنين 10-4-2023، بنهاية عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصري، متوسط 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، استناداً للبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى والمنشور على موقعه الإلكترونى، بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل عملة جمهورية مصر العربية، وينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة المملكة العربية السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في ميد بنك

سعر الريال السعودى في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

سعر الريال السعودى في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك المشرق

سعرالريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودى في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى

سعر

سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول

في بنك أبو ظبى التجارى ، مقابل الجنيه المصرى، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في المصرف المتحد

سعر الريال السعودى في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

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اليوم فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.