سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر الصرف حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إلى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري البنكية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة السعودية بالبنوك الحكومية والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وصل إلى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، مستوي صرف 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 5.07 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري مقابل الجنيه المصري، بلغ 5.09 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، في مقابل الجنيه المصري، 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 5.13 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه سعر صرف، 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية ، أمام الجنيه 5.16 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد ، في مقابل الجنيه المصري 5.06 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف مقابل الجنيه، 5.22 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 5.17 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.