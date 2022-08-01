سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية في عدد من البنوك المصرية وصول متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية إلى مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر عملة المملكة العربية السعودية حيث جاءت في أغلب البنوك عند مستوى متوسط سعر البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 5.04 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

في حين وصل سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 4.90 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 5.00 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.