سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس 2022، استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية، ووصل إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، حسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر عملة السعودية، بحسب آخر الأرقام في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية وعدد من شركات الصرافة في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري استقرارًا عند، 4.99 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، حسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، إلى 5.00 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي مستوى 4.90 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.