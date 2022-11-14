سعر الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

سجّل سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا نسبيًّا، في بداية تعاملات الإثنين 14-11-2022 البنكية، واستقر داخل البنك المركزي المصري عند مستوى صرف: 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، حيث لم يتحرّك سعر الصرف منذ بداية تعاملات الأحد البنكية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية كما ترصده المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 6.31 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مقابل الجنيه المصري: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.45 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي: 6.47 للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 6.42 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 6.27 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.33 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 6.46 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 6.44 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 6.47 للشراء، 6.50 للبيع.