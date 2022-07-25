سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في نهاية المعاملات 25-7-2022

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 استقرارًا أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، ووقف عند سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، بحسب آخر تحديث صدر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار الريال السعودي، حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، لم يختلف الأمر، إذ استقر الريال السعودي عند نفس السعر، وهو 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصول سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أشارت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، إلى وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي، إلى 5.006 للشراء، و5.049 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى سعر 5.04 للشراء، و5.048 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.90 للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فاستقر سعر الريال السعودي عند 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.00 للشراء، 5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فاستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند، 4.89 للشراء، و5.04 للبيع.