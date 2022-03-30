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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء30-3-2022 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يعرض اقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 8:37 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 8:37 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.871 جنيه للشراء، و4.897 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وحافظ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهرت التعاملات وصول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى مستوى 4.72 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما بينت شاشات اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.75 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وبلغت مستويات سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، لمستوى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي للمال.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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